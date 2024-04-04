زوجة الرئيس الفرنسي “تودّع” مبابي: شكراً لبطل عظيم

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بدا أن بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “ودّعت” النجم كيليان مبابي، الذي سيرحل عن باريس سان جيرمان أواخر الموسم، ربما إلى ريال مدريد.

السيدة الأولى لفرنسا سُئلت عن مبابي، خلال زيارتها معهداً تعليمياً وطبياً في سان كلو، فأجابت: “أولاً، كيليان، نشكرك على كلّ ما قدّمته لنا، وعلى ما قد تقدّمه لنا مرة أخرى. شكراً جزيلاً له. إنه بطل عظيم ونحن فخورون جداً بكونه معنا”.

سُئلت بريجيت ماكرون أيضاً عن احتمال غياب مبابي عن أولمبياد باريس الصيف المقبل، فاكتفت بالقول: “شكراً لك على أيّ حال. شكراً كيليان”.

وكانت معلومات أفادت بأن الرئيس الفرنسي أدى دوراً في إقناع نجم باريس سان جيرمان بتمديد عقده قبل عامين، حين كانت كلّ المؤشرات توحي بانتقاله إلى ريال مدريد.