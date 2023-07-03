زيلينسكي: الأوضاع صعبة على الجبهة لكن جيشينا يحرز تقدما

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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، إن الجيش يحرز تقدما في هجومه المضاد لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا رغم الصعوبات التي يواجهها.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تليغرام: “كان الأسبوع الماضي صعبا على الخطوط الأمامية. لكننا نحرز تقدما”.

وأضاف “نتقدم خطوة بخطوة! أشكر كل من يدافعون عن أوكرانيا، وكل من يقودون هذه الحرب لانتصار أوكرانيا!”

وكانت أوكرانيا قد أعنلت في وقت سابق من اليوم، الإثنين، إن قواتها كسبت بعض الأراضي على طول الجبهتين الشرقية والجنوبية الأسبوع الماضي في قتال عنيف مع القوات الروسية واستعادت 37.4 كيلومتر مربع.

وقالت نائبة وزير الدفاع، هانا ماليار، إن القوات الأوكرانية تتقدم في اتجاه باخموت، مضيفة أن القوات الروسية تهاجم في اتجاهات ليمان وأفدييفكا ومارينكا في منطقة دونيتسك.

وأضافت ماليار عبر تليغرام: “يدور هناك الآن قتال عنيف”.

وأوضحت أن أوكرانيا استعادت تسعة كيلومترات مربعة الأسبوع الماضي على طول الجبهة الشرقية “نتيجة لتحسن الموقف العملياتي(التكتيكي) واصطفاف خط الجبهة”.

وذكرت ماليار أنه في الجنوب، استعادت أوكرانيا 28.4 كيلومتر من الأراضي ليرتفع إجمالي المساحة التي استعادتها على طول تلك الجبهة إلى 158.4 كيلومتر.