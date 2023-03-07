زيلينسكي: وجود قواتنا في باخموت ضروري وتكتيكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية تحتاج إلى انتصار في باخموت لتعيد إعادة تعبئة مشاعر شعبها، مضيفاً أن انسحاب القوات الأوكرانية من باخموت يفتح الطريق أمام الروس لاحتلال مدن أخرى، وفق ما نقلت “سي إن إن”.

“تكتيكي وضروري”

وأشار إلى أن روسيا تريد السيطرة على سلوفيانسك وكراماتورسك بعد باخموت، مؤكداً أن وجود القوات الأوكرانية في باخموت تكتيكي وضروري.

تأتي تصريحات زيلينسكي بعدما كشف مؤسس مجموعة فاغنر التي تعتبر رأس الحربة في القتال على جبهات مدينة باخموت في دونيتسك بالشرق الأوكراني، أن عدد مقاتلي القوات الأوكرانية بالمدينة يتراوح بين 12 إلى 20 ألف عسكري، وأن معارك ضارية تدور فيها حالياً.

“التخطيط لعمق دونيتسك”

أتت تعليقات بريغوزين بعد أن شدد شويغو بوقت سابق اليوم على أن السيطرة على باخموت الصناعية أساسية لشن مزيد من الهجمات الروسية في عمق منطقة دونيتسك.