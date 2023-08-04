زيلينسكي يعترف: نواجه مصاعب على الجبهة لكننا مسيطرون

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو “هناك قتال عنيف. المحتلون يحاولون وقف رجالنا بكل قوتهم. هجمات شرسة للغاية” في إشارة لعدة مناطق في الشرق حيث تستعر المعارك.

وتابع قائلا: “في الجنوب، كل الأمور صعبة. لكن أيا كان ما يفعله العدو فالقوات الأوكرانية هي المسيطرة”.

هجوم أوكرانيا المضاد.. إلى أين وصل؟