“زيلينسكي” ينفي صحة ادّعاء إيران بشأن إرسالها عدداً محدوداً من الطائرات المسيّرة لروسيا

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نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (السبت)، صحة ما تدعيه إيران بشأن إرسالها عدداً محدوداً من الطائرات المسيرة لروسيا.

وأكد “زيلينسكي” وفقاً لـ”رويترز”، أن القوات الأوكرانية تمكنت من إسقاط عشرات الطائرات المسيّرة يومياً والتي ادعت إيران إرسالها إلى موسكو قبل اندلاع الحرب.

وكانت إيران قد اعترفت للمرة الأولى بأنها زودت موسكو بطائرات مسيرة، لكنها قالت إنها أرسلتها قبل الحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، إن بلاده أرسلت عدداً قليلاً من الطائرات المسيّرة إلى روسيا قبل أشهر قليلة من غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وفي أكثر ردود إيران تفصيلا حتى الآن على مسألة الطائرات المسيرة، نفى الوزير استمرار طهران في تزويد موسكو بطائرات مسيرة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن أمير عبد اللهيان قوله “هذه الجلبة التي أثارتها بعض الدول الغربية بأن إيران قدمت صواريخ وطائرات مسيرة لروسيا للمساعدة في الحرب في أوكرانيا – الجزء المتعلق بالصواريخ خاطئ تماما”.

وأضاف: “الجزء المتعلق بالطائرات المسيرة صحيح، زودنا روسيا بعدد صغير من الطائرات المسيرة قبل أشهر من حرب أوكرانيا”.

ووافق الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على عقوبات جديدة على إيران، وفرضت بريطانيا عقوبات على 3 شخصيات عسكرية إيرانية وشركة دفاعية لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة لمهاجمة أهداف مدنية وأهداف تتعلق بالبنية التحتية في أوكرانيا.