“سألتك يا هنية يا بو مازن وش حصل وش صار”.. قصيدة للشاعر “خلف بن هذال” تفضح المتناسين لمواقف السعودية تجاه فلسطين

تستمر المملكة العربية السعودية بتقديم كل سبل الدعم للقضية الفلسطينية مع تزايد وتيرة الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فلطالما كانت المملكة بجانب الأشقاء في فلسطين، ودعمت دائما مبادرات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وعملت على نبذ الفرقة والاختلاف.

وانطلاقا من دورها المحوري في حل الأزمات العربية وبالقلب منها القضية الفلسطينية فقد رعت المملكة توقيع اتفاق بين حركتي فتح وحماس، والذي وقع في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية في الثامن من شباط/فبراير 2007.

وجاء الاتفاق، بعد مداولات لمدة يومان، حيث جرى التوافق على وقف أعمال الاقتتال الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

تم الاتفاق برعاية العاهل السعودي الملك عبد الله، وشارك في المداولات التي سبقت الاتفاق العديد من الشخصيات الفلسطينية من الطرفين (فتح وحماس)، كان من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (فتح) والنائب محمد دحلان (فتح) ورئيس الوزراء إسماعيل هنية (حماس) وخالد مشعل (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

ورغم أجواء التفائل الكبيرة التي رافقت التوقيع على الاتفاق إلى أن التوتر بقي موجوداً في الأسابيع التي أعقبت التوقيع، على أي حال انهار الاتفاق مع أحداث منتصف حزيران/يونيو في قطاع غزة والتي انتهت أن تؤول السلطة في القطاع إلى حركة حماس.

وألقى الشاعر “خلف بن هذال قصيدة شعرية عبر فيها عن خيبة الأمل التي أصابت الأمة بعد نقض اتفاق مكة الذي تم برعاية الملك عبدالله.