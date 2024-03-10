سائقة بولندية تفوز بالمركز الأول في النسخة الثالثة من رالي جميل في يوم المرأة العالمي

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أعلن رالي جميل، الرالي الملاحي العالمي الاستثنائي للسيدات في المنطقة، عن النتائج النهاية للنسخة الثالثة له في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ في يوم المرأة العالمي. وقد فازت السائقة البولدنية إيفيلينا تشليبوسكا ومساعدتها الألمانية هانا رييل من فريق ساندستورم إكسبرس في المركز الأول للعام الثاني على التوالي.

وجاءت في المركز الثاني السائقة السعودية مها الحملي ومساعدتها الأمريكية إلينور كوكر من فريق عبيّة، وفي المركز الثالث السائقة البريطانية كاثرين مونينجس ومساعدتها السويدية كاتالينا فلوبيرج من فريق التوكيلات.

وكان الرالي الذي تنظمه جميل لرياضية المحركات، بدعم الاتحاد الدولي للسيارات عبر لجنة النساء في رياضة السيارات، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عبارة عن رحلة عبر أجمل مدن المملكة، الذي بلغت مسافته 1600 كيلومتر تمرّ عبر حائل والعلا وأملج وينبع ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

كما جذب الرالي هذا العام مشاركة دولية واسعة واتحادات دولية متخصصة بهذه الرياضة والعديد من شركات السيارات، مثل الاتحاد السويدي لرياضة السيارات، واتحاد رياضة السيارات الأيرلندي، والفريق الصيني هانوي موتور سبورت وفريق تويوتا جازو ريسنج الأردني. الذي بدورة يؤكد التزام رالي جميل نحو تعزيز وتشجيع المشاركة النشطة للمرأة في مختلف الأنشطة الرياضية، ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتحفيز سياحة المغامرة.

وقال منير خوجة، المدير العام التنفيذي للاتصالات التسويقية في عبداللطيف جميل للسيارات: “في حين نختتم رحلة النسخة الثالثة من رالي جميل في يوم المرأة العالمي، نهنئ جميع المشاركات في نسخة هذا العام. شهد الرالي هذا العام مشاركة دولية استثنائية، أظهرت جاذبيته العالمية ومثابرته في تعزيز تجربة رياضة المحركات الممتعة والمشوقة التي تجمع النساء معًا. يعد رالي جميل مثالاً على التزامنا بدعم برامج التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز السياحة. كما نهنئ إيفيلينا تشليبوسكا وهانا رييل من فريق ساندستورم إكسبرس على فوزهما للعام الثاني على التوالي في رالي جميل، حيث أظهرتا مهارة لا مثيل لها”.

وقالت الفائزة البولندية إيفيلينا تشليبوسكا من فريق ساندستورم إكسبرس: “أود أن أعرب عن امتناننا العميق للدعم والتشجيع طوال فترة رالي جميل. يعد فوزنا للمرة الثانية في النسخة الثالثة من الرالي شرفاً كبيراً، ولم يكن بإمكاننا تحقيق ذلك بدون العمل الجماعي الذي يميز شراكتنا. أنا فخورة جداً بكوني في نفس الفريق مع هانا، وقد أثبتنا معًا أنه مع العمل الجماعي كل شيء ممكن. يعد هذا الفوز بمثابة شهادة على عملنا الجاد ومثابرتنا، ويشرفنا أن نتوج أبطالًا مرة أخرى في رالي جميل”.

الترتيب النهائي لفئات النسخة الثالثة من رالي جميل 2024

1. المركز الأول: ميرهان يحيى الباز ومساعدتها فريدة عبدالله من فريق جيلي الوعلان للسباقات.

2. المركز الثاني: باتريشيا دينينج ومساعدتها جريتشن سوينبيرن من فريق رياضة السيارات الإيرلندية.

3. المركز الثالث: ريم العبود ومساعدتها مارجوت لوبيرا من فريق جميل لرياضة المحركات.

الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى من فئة AW4:

#1

1. المركز الأول: مها الحملي ومساعدتها إلينور كوكر من فريق عبيّة.

2. المركز الثاني: جوانا حسون ومساعدتها دولين شلينك من فريق بيروت.

3. المركز الثالث: فوزية باخشب ومساعدتها كالهين تاي بيري من فريق الأخوات باخشب.

الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى من فئة PT4:

#2

1. المركز الأول: إيفيلينا تشليبوسكا ومساعدتها هانا رييل من فريق ساندستورم إكسبريس.

2. المركز الثاني: دانية عقيل ومساعدتها سينديلي وايد من فريق جميل لرياضة المحركات.

3. المركز الثالث: سمارا الغامدي ومساعدتها سارة جارسيا من فريق سمارا.

الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى من فئة PT6:

#3

1. المركز الأول: كاثرين مونينجس ومساعدتها كاتالينا فلوبيرج من فريق التوكيلات.

2. المركز الثاني: إيناس حمزة ومساعدتها نورة الدريعي من فريق هامة طويق.

3. المركز الثالث: منى كردي ومساعدتها ميادة التركي من فريق طير البر.

الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى من فئة PT8:

#4

1. المركز الأول: فاطمة باناز ومساعدتها أوريليا روكيسالان من فريق لكزس.

2. المركز الثاني: سمر الرحبيني ومساعدتها أنطونيا دي رويسارد من فريق لكزس

3. المركز الثالث: مشاعل الهويش ومساعدتها أنيت فجيلد من فريق لكزس.

الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى من فئة PTH4:

#5

1. المركز الأول: لورا ماري جيسلر ومساعدتها بوتشولا هيرنانديز من فريق نادي إل إم جي للسباقات.

2. المركز الثاني: سمارا الغامدي ومساعدتها سارة جارسيا من فريق سمارا.

3. المركز الثالث: يارا بو منصف ومساعدتها راكيل سيسيليا من فريق يارا بو منصف.