ساديو ماني يجتاز فحوصات النصر.. ويستعد للتوقيع الرسمي

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يستعد نادي النصر، للإعلان رسميًا عن التعاقد مع الدولي ساديو ماني، قائد منتخب السنغال، خلال الساعات المقبلة، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، لينضم إلى قائمة صفقات العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الإعلامي الرياضي علي العنزي، أن ساديو ماني اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح في مدينة دبي الإماراتية، تمهيدًا لتوقيع عقود الانتقال رسميًا إلى صفوف النصر.

وينتظر النصر إعلان تعاقده رسميًا مع ساديو ماني، ليصبح الصفقة الصيفية الرابعة للعالمي، بعد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا والبرازيلي أليكس تيليس.

وكشفت تقارير عن قرار نادي النصر، بتسجيل ساديو ماني في قائمة الفريق الكروي الأول في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، لتصبح المباراة الأولى للدولي السنغالي، أمام الزمالك المصري في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في البطولة.

ويستعد النصر للموسم الرياضي الجديد “2023-2024″، الذي يشهد مشاركة العالمي في مسابقات “دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، ملحق دوري أبطال آسيا، كأس الملك سلمان للأندية”.