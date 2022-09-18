«ساكن متحرك» مسرحية سعودية ألهبت جمهور»المونودراما» بالقاهرة

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استمتع جمهور مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونوداما بمشاهدة المسرحية السعودية «ساكن متحرك»، من إنتاج فرقة مسرح الطائف وتأليف فهد ردة الحارثي، وإخراج أحمد محمد الأحمري وتمثيل بدر الغامدي ومساعد مخرج عبدالرحمن المالكي وإضاءة عبدالله دواري وصوت مطر السواط وديكور عبدالإله السحيميـ وذلك داخل مسابقة عروض المونودراما الدولية بالمهرجان.

وتم اختيار المسرحية بعد إيجاز لجنة المشاهدة التي تقدم لها ما يقارب ١٧٠ عملًا مسرحيًا من مختلف دول العالم ممثلاً للمملكة العربية السعودية بالمهرجان، ونظرًا لما حصلت عليه المسرحية من إشادات فقد تقرر إقامة عرض آخر بمسرح روابط في وسط البلد بالقاهرة.

تدور فكرة العمل حول ممثل في فرقة مسرحية ويومياته مع البروفة وعلاقته بالمخرج والمؤلف والممثلين خلال سيرة العمل والمواقف التي يتعرض لها من خلال هذه اليوميات المزدحمة بالمسرح.

يشار إلى أن هذا العرض كان أول المحطات الدولية التي يشارك فيها العمل ويليه عرض محلي بملتقى الدمام المسرحي الرابع في ١٨ من هذا الشهر، ثم تشارك المسرحية في منافسات مهرجان الإسكندرية الدولي في أواخر شهر سبتمبر.