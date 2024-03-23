“سال السعودية” و”طيبة لتشغيل المطارات” توقعان اتفاقية إنشاء وتطوير محطة شحن جوي جديدة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

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وقّعت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، وشركة طيبة لتشغيل المطارات اتفاقية مشتركة تمتد لـ 16 عاماً، تهدف إلى إنشاء وتطوير محطة شحن جوي جديدة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة؛ وذلك لرفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي في المطار، وأيضاً لضمان تقديم أفضل خدمات مناولة الشحنات الجوية بجودة وكفاءة عالية, وذلك بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وعدد من القادة في صناعة النقل الجوي.

ووقّع الاتفاقية عن “سال” العضو المنتدب والرئيس التنفيذي فيصل البداح، والرئيس التنفيذي لشركة طيبة لتشغيل المطارات المهندس سفيان عبدالسلام، حيث إنه بموجب العقد، ستقوم سال بضخ استثمارات تقدّر بأكثر من 12 مليون ريال لإنشاء وتطوير مبنى الشحن الجوي الجديد بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ورفع طاقته الاستيعابية وتزويده بأحدث المعدات والتقنيات في مجال المناولة الأرضية للشحنات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء.

وأكد البداح أن توقيع هذه الاتفاقية في أرض المدينة المباركة يؤكد حرص شركة سال الدائم على تطوير تمركزها وجودة خدماتها في مدن المملكة الهامة جغرافياً، مما يدعم عملية ربط المنافذ الجوية ببعضها، والإسهام في مسيرة العمل التكاملي بين مختلف الجهات العاملة في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية بالمملكة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات والحلول للشحنات الجوية داخل مطارات المملكة لعملائنا، لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط بين قارات العالم.

من جانبه أعرب المهندس سفيان عبدالسلام، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة سال، مبيناً أن تطوير وتأهيل مبنى الشحن الجوي الجديد سيُعزز خدمات المناولة لمختلف البضائع وزيادة الحركة التشغيلية للشحن الجوي، التي من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في الجانب اللوجستي في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، مؤكداً سعي ومساهمة شركة طيبة لتشغيل المطارات في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين رؤية المملكة 2030 بأن تكون مركزاً لوجستياً عالمياً.