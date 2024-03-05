“سباهي” تمنح مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك تجديد الاعتماد

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حصل مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك أحد مكونات تجمع تبوك الصحي على تجديد اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية « CBAHI » ، وبنسبة تجاوزت 93% لمدة ثلاث سنوات مقبلة ؛ بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة المطلوبة للحصول على الاعتماد .

ويُعد هذا الاعتماد خطوة مهمة للمستشفى ومنسوبيه، في سبيل تقديم خدمة صحية متميزة ذات جودة عالية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين نظام الرعاية الصحية، ورفع كفاءتها وجودتها ، كما جاء هذا الاعتماد نتيجة جهود منسوبي المستشفى كافة في تطبيق المعايير، وتقديم رعاية طبية متميزة، كُللت بالحصول على شهادة (سباهي).