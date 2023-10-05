سبتمبر.. الأكثر حرّاً في العالم

المناطق_متابعات

أكد خبراء الأرصاد الجوية أن شهر سبتمبر المنصرم، تخطّى الرقم القياسي السابق لأعلى درجة حرارة، والمسجّل في 2020، بفارق كبير بلغ 0.5 درجة مئوية.

وأوضح مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، اليوم (الخميس) أنّ شهر سبتمبر 2023 كان الأكثر حرّاً على الإطلاق على مستوى العالم، حيث بلغ متوسط حرارة سطح الأرض 16.38 درجة مئوية.

وأفاد المرصد بأن ارتفاع متوسط درجة الحرارة يعد حالة شاذة غير مسبوقة، إذ إنّها تزيد بمقدار 1.75 درجة مئوية عن معدل درجات الحرارة لشهر سبتمبر قبل تأثير انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري على المناخ.