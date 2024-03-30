سبعينية من ‎أمريكا تزور مبتعثا سعوديا أقام لديها أثناء فترة ابتعاثه في ولاية ‎تكساس

استعرضت قناة العربية قصة مواطنة أمريكية في العقد السابع من العمر قامت بزيارة مبتعثا سعوديا أقام لديها أثناء فترة ابتعاثه في ولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت أن “محمد”، كان قد أقام لدى السيدة الأمريكية لمدة 3 أشهر وعندما انتقل لولاية أخرى طلبت منه أن يدعوها إلى فرحه عندما يتزوج.

وبينت أنه عندما عاد المبتعث إلى المملكة وحدد موعد زفافه، قام بدعوتها إلى حفل زفافه، فرحبت بذلك وجاءت إلى القصيم من أجل حضور حفل زفافه، كما طلبت منه أن تشوف أول مولودة له وبالفعل عادت مرة أخرى للمملكة من أجل ذلك.

واستضافت عائلة محمد السيدة بكل ترحاب وعرفوها بعادات المملكة، كما علموها كيفية إعداد القهوة السعودية.