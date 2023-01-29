“سبل” يستعرض خدماته في منتدى ومعرض “اكتفاء” بالظهران

المناطق_واس

يشارك البريد السعودي “سبل” في منتدى ومعرض اكتفاء 2023 الذي تنظّمه شركة أرامكو السعودية في الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير القادم بعنوان “نحو تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم التصنيع المحلي في المملكة “، وذلك بمركز الظهران الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وتتمثل مشاركة “سبل ” عبر جناح تستعرض فيه خدماتها ومنتجاتها، أبرزها منصة الناشر التجاري وحلول الأعمال التي تقدمها هذه المنصة، إضافة إى منصة SMEs الإلكترونية التي صمّمت لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة وحتى الأفراد، باشتراك إلكتروني يضمن التوصيل لباب المرسل إليه، مع سهولة الحصول على معلومات العنوان الوطني الخاص بالمرسل إليه، وإمكانية تتبع الشحنات المرسلة.

ويبرز الجناح جملة من الخدمات كخدمة عالمي التي تمنح 10 عناوين في 10 دول مختلفة تكون مرادفة للعنوان الوطني وبشكل مجاني حيث تتيح هذه الخدمة للعميل التسوق من المتاجر العالمية، والشحن بأرخص الأسعار إلى العنوان الوطني، إلى جانب خدمات أخرى مثل إكسبرس واقتصادي وعاجل التي تضمن وصول الشحنات خلال ساعات، والعديد من الخدمات البريدية واللوجستية التي تقدمها سبل لعملائها.