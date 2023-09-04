سجن ولي أمر الطالب الغائب 20 يوما بدون عذر

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يحيل غياب 20 يوما عن الدراسة بدون عذر، ولي أمر الطالب إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل.

وتحيل النيابة بدورها ملف التحقيق والادعاء كاملا للمحكمة الجزائية، حيث يحق للقاضي أن يصدر حكما بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة في حال ثبوت إهماله غياب الطالب، وفقا لما أكدته وزارة التعليم في سياق استعدادها لتحقيق دراسة نموذجية بالعام الدراسي الجديد.

خطوات الدعوى القضائية:

يرفع مدير المدرسة لإدارة التعليم والتي تفتح تحقيقا في الواقعة.

إدارة التعليم ترفع بدورها للوزارة لتحول المعاملة كاملة للرعاية الأسرية.

الرعاية الأسرية تأخذ الطالب وتسمع أقواله وتحقق معه لمعرفة أسباب غيابه طيلة هذه المدة.

تحويل ولي الأمر مباشرة إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معه، ثم تحيل ملف التحقيق والادعاء كاملا

للمحكمة الجزائية باعتبارها الجهة المختصة للنظر في الدعوى.

يصدر القاضي حكما بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة نظير ثبوت إهماله رعاية هذا الطالب.

الإجراءات المتبعة عند غياب الطلاب والطالبات بدون عذر:

3 أيام إنذار أول والتحويل للموجه الطلابي.

5 أيام إنذار ثان وإشعار ولي الأمر

10 أيام إنذار ثالث واستدعاء ولي الأمر وتوقيع تعهد

15 يوما نقل الطالب إلى مدرسة أخرى عن طريق إدارة التعليم

20 يوما تطبق إدارة التعليم ما ورد في نظام حماية الطفل

ما السند النظامي في محاكمة ولي أمر الطالب؟

تستند الجهة القضائية المختصة على المادة 23 من نظام حماية الطفل

عن المادة الـ23:

عدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 8/6 /1443هـ لتكون على النحو التالي:

تعديل الفقرة (2) لتكون بالنص الآتي: «دون إخلال بحكم (المادة الثالثة والعشرين مكرر)، من هذا النظام ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف».

إضافة فقرة تحمل الرقم (3) بالنص الآتي:

«مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة الدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى حين الفصل فيها قضاء».