سحب تحديث لـ”آبل” بعد شكاوى مستخدمين

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سحبت شركة “آبل” الإصدار التجريبي الثاني من تحديث (iOS 17.3) بعد وقت قصير من إطلاقه، عقب تلقيها شكاوى من بعض المستخدمين عن تعطل هواتف آيفون بعد تنزيل التحديث وتثبيته.

واشتكى بعض المستخدمين أن التحديث الجديد يمنع استخدام الأجهزة مجدداً دون عمل استعادة ضبط المصنع، ما يؤدي لحذف كافة محتويات الجهاز وفقدان الملفات والبيانات المهمة حال عدم وجود نسخة احتياطية لها.

وكشف تقنيون وفقاً لمجلة “فوربس” الأمريكية، عن طريقة لحل تلك المشكلة وإعادة الجهاز لسابق عهده، عن طريق تنزيل الإصدار التجريبي الأول من التحديث على الجهاز، ثم توصيل الهاتف بجهاز (Mac) ثم إدخاله في وضع الاسترداد.

وبعد إدخال الجهاز في وضع الاسترداد يتم الضغط على زر رفع مستوى الصوت ثم زر خفض مستوى الصوت، ثم الضغط المستمر على الزر الجانبي وتحريره بعد ظهور شاشة الاسترداد، بعدها يمكن إعادة الجهاز لما قبل التحديث.