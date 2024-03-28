“سدافكو” تعلن عن مضاعفة أرباح مساهميها رغم سنتها المالية القصيرة

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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، الرائدة في إنتاج الحليب طويل الأجل والآيس كريم ومعجون الطماطم في المملكة العربية السعودية، عن تحقيقها زيادة كبيرة في عوائد مساهميها من خلال مضاعفة أرباحها المقترحة للأشهر التسعة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وتعتبر هذه الخطوة دليل على الأداء المالي القوي للشركة، رغم قصر سنتها المالية.

مضاعفة الأرباح

اقترح مجلس إدارة سدافكو توزيع أرباح إجمالية قدرها 12 ريالاً للسهم الواحد لفترة التسعة أشهر الأخيرة من العام 2023، مقارنة بـ 6 ريالات للسهم الواحد للعام 2022م بأكمله. ويعني ذلك زيادة بنسبة 100% في الأرباح الموزعة للسهم الواحد للمستثمرين، بفضل الأداء المالي القوي الذي أظهرته الشركة خلال الفترة المذكورة، تم بالفعل توزيع 6 ريالات للسهم الواحد للنصف الأول من العام على المساهمين،تمت التوصية بتوزيع أرباح أخرى نهائية قدرها 6 ريالات للسهم الواحد، على أن يتم عرض هذه التوصية على ويخضع هذا الإجراء لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.

تعزيز الأداء المالي

تأتي زيادة الأرباح في أعقاب النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة، حيث أعلنت عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 2.1 مليار ريال. وإلى جانب تحسن الكفاءة التشغيلية، أدى هذا النمو إلى تحقيق زيادة كبيرة في صافي الربح بنسبة 47.2%، ليصل إلى 325 مليون ريال، في حين وصلت الأرباح التي سجلتها الشركة في العام 2022 إلى 220 مليون ريال. وفضلاً عن ذلك، اتسع هامش الربح الإجمالي ليبلغ 35.6% من 31.4% في الفترة السابقة.

أسس قوية واستثمارات استراتيجية

يوفّر الوضع المالي القوي الذي تتمتع به “سدافكو” أساساً قوياً لسياستها المتعلقة بتوزيع الأرباح، حيث تتمتع الشركة بميزانية عمومية قوية تبلغ قيمتها مليار ريال سعودي نقداً، إلى جانب الاستثمارات قصيرة الأجل. وارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.901 مليار ريال حتى 31 ديسمبر 2023، الأمر الذي يدل على نموها المستمر مقارنة بمستواها البالغ 1.663 مليار ريال في 31 ديسمبر 2022.

توسعة نطاق البنية التحتية

في إطار جهودها الرامية لتعزيز كفاءتها التشغيلية، افتتحت سدافكو مستودع مكة الجديد خلال العام المنصرم، كما تقوم بإنشاء مستودع آخر لها في ينبع، تأكيداً على التزامها بتوسيع شبكتها لتوزيع منتجاتها.

وتعقيباً على هذه النتائج، قال باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو: “إن التحسن المتواصل في نتائجنا المالية القوية يمثّل انعكاساً لقوة علامتنا “السعودية”، كما يعدّ ثمرة القرارات الحكيمة التي يتخذها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية “.

وأضاف ستيلهارت: “تبدي سدافكو التزاماً ثابتاً إزاء الاستثمارات المستقبلية طويلة الأجل في علاماتها التجارية. ويتجلى حرصها المتواصل على الابتكار من خلال إطلاقها عدداً من المنتجات المتميزة في الآونة الأخيرة، مثل “دبل تشوكليت” ضمن (منتجات الألبان)، و ” جوز الهند واللوز ” صمن منتجات (بدائل الألبان)، وحلول الطهي من خلال العلامة التجارية “السعودية من مزيت”.

لقد حققت هذه الاستثمارات الإستراتيجية النتائج الإيجابية المرجوّة منها، كما أسهمت في تعزيز ريادة حصّتها السوقية في الفئات الأساسية، مثل الحليب طويل الأجل (64.1%)، ومعجون الطماطم (56.6%)، والآيس كريم (31.6%)”.

واختتم ستيلهارت حديثه بالقول: “رغم التحديات الحالية في البحر الأحمر، وما ينجم عنها من تأخير وتكاليف إضافية للشركات الإقليمية، تظل سدافكو واثقة من قدرتها على تجاوز هذه الظروف. وسنواصل تركيزنا على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، خاصة مع إضافتنا لأول شاحنة كهربائية لنقل منتجات الآيس كريم. ويسهم هذا الابتكار الصديق للبيئة في خفض بصمتنا البيئية، كما يتماشى مع مساعينا الدؤوبة للارتقاء بكفاءتنا التشغيلية”.