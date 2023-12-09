“سدايا” تستعرض جهودها في بناء النماذج اللغوية الكبيرة في مؤتمر EMNLP العالمي بسنغافورة

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شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا” ، في ورشة عمل “النماذج اللغوية العربية التحديات والفرص” التي تأتي ضمن أعمال المؤتمر EMNLP العالمي المقام في سنغافورة، حيث يعد أول مؤتمر يهتم بمعالجة اللغة العربية الطبيعية.

ومثّل “سدايا” في الورشة مستشارة الذكاء الاصطناعي الدكتورة عريب العويشق، التي استعرضت جهود الهيئة في بناء النماذج اللغوية الكبيرة، وجمع أكبر مجموعة بيانات عربية، وبناء النماذج اللغوية لتخدم اللغة العربية، وسبل تطويرها، مبينةً أهمية أبعاد السلامة في تطوير النماذج اللغوية الضخمة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت الدكتورة عريب: “إن نماذج اللغات الضخمة هي نماذج تعلم عميق كبيرة جدًا مدرَّبة مسبقًا على كميات هائلة من البيانات، بينما معالجة اللغات الطبيعية (NLP) هي فرع من فروع الذكاء الاصطناعي الذي يتيح لأجهزة الحاسب فهم اللغة البشرية وإنشائها ومعالجتها، ولديها القدرة على استجواب البيانات مع نص اللغة الطبيعية أو الصوت بشكل كامل وفعال”.

وتسعى “سدايا” من خلال هذه المشاركة إلى إبراز ما وصلت إليه المملكة من تقدم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي حتى تبوأت أعلى المؤشرات العالمية في تلك التقنيات المتقدمة، علاوة على ما قامت به من جهود متعددة في نقل وتوطين وإنتاج المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في عملية التحول الرقمي ودمجها في عمليات التنمية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية المملكة 2030.

وفي إطار هذه الجهود؛ أطلقت “سدايا” نظام “صوتك” المتقدم لتحويل الكلام إلى نصوص، وذلك اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تتيح التعرف على الصوت، ويتميز هذا الحل التقني المتطور بدقته العالية في معرفة اللهجات المحلية المختلفة بشكل يتفوق على جميع التطبيقات الحالية.