“سدايا” تنال جائزة المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة في مسار الابتكار بالاتصال المؤسسي

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نالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” جائزة المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة في مسار الابتكار بالاتصال المؤسسي نظير خطة تدشين هوية توكلنا.

وعمل قطاع الاتصال المؤسسي في سدايا على إعداد خطة إعلامية اتصالية متكاملة لإطلاق توكلنا في حلته الجديدة في شهر أكتوبر 2023 ، وشملت الخطة مراحل تفصيلية لمسار الإعلان عن هذا الإطلاق لما قبل وأثناء وبعد، تضمنت جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، علاوة على شبكات التواصل الاجتماعي مدعومة بتصاميم إبداعية، ومنها الوسائط المتعددة بمختلف قوالبها الفنية التي تنسجم مع شعار الهوية الجديدة، إلى جانب لوحات الطرق والجسور وشاشات العروض في بعض الجهات الخدمية التي يستفيد منها المواطن والمقيم والزائر، وبنصوص إبداعية متنوعة تخاطب مختلف أعمار الجمهور المستهدف وتحقق الأثر فيه.

ومن أهداف الخطة العامة إبراز دور توكلنا وخدماته بوصفه مُنجزًا وطنيًا للجميع تقدمه “سدايا” في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز تكامل الجهود الحكومية وتسهيل تقديم الخدمات المقدمة للمستفيدين.