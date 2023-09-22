“سدايا” تُشارك في جلسة دولية بعنوان “الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي” في الأمم المتحدة

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شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا” ممثلة في معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، في جلسة دولية عقدت أمس بعنوان “الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي”، بحضور عدد من أصحاب المعالي وخبراء الذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين من أعمال الجمعية للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحثت الجلسة جُملة من الموضوعات منها : تطورات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والمجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي لأصحاب المصلحة المتعددين، الذي قدم مبادرة إنشائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأكد معالي الدكتور عصام الوقيت في مداخلة له، دعم المملكة العربية السعودية لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء هيئة استشارية رفيعة المستوى معنية بالذكاء الاصطناعي، مبينًا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمجالات التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

وتطرق معاليه في مداخلته إلى جهود المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي ومنها إنشاء : المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، والانضمام إلى شراكة التنمية الرقمية (DDP) التابعة للبنك الدولي لدعم تقدم البيانات والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إطلاق برنامج ELEVATE مع Google Cloud بصفته أول برنامج من نوعه في العالم الذي يستهدف تدريب 25 ألف امرأة من مختلف الجنسيات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.

يذكر أن المملكة العربية السعودية استضافت جلسة تشاور خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الأولى عام 2020م حول إنشاء هذه الهيئة الاستشارية المعنية بالذكاء الاصطناعي للأمم المتحدة.