“سدايا” تُطلق حملة توعوية للتعريف بنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة بالتزامن مع دخول النظام حيز النفاذ اليوم

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أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” اليوم حملة توعوية وطنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بعنوان “اسأل قبل”؛ للتعريف بنظام حماية البيانات الشخصية، الذي سيبدأ نفاذه اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، بعد أن صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19) وتاريخ 9 صفر 1443ه وصدرت تعديلاته بموجب المرسوم الملكي (م/ 148) وتاريخ 5 رمضان 1444ه، وذلك في إطار جهود سدايا الرامية للتعريف والتوعية بأهمية البيانات الشخصية ودورها في تحسين الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع والجهات في المملكة العربية السعودية.

وتقوم فكرة الحملة على رفع الوعي بالبيانات الشخصية، وتعزيز الوعي بالمسؤولية المشتركة بين الأفراد والجهات في حمايتها والمحافظة على خصوصية الأفراد المتعلقة بها، وإيضاح الدور الذي تلعبه مشاركة البيانات الشخصية بوعي في تسهيل الخدمات المقدمة للأفراد وتحسين جودتها، بما ينعكس على جودة حياتهم.

وترتكز الحملة على خلق التوازن بين محورين رئيسين هما: رفع مستوى وعي الأفراد حول حماية بياناتهم الشخصية، وحقوقهم المتعلقة بها المكفولة لهم في النظام، إضافةً إلى المصالح التي راعاها النظام، وتعزيز وعيهم حول قرار مشاركة البيانات الشخصية بموثوقية.

وتسعى الحملة التوعوية بنظام حماية البيانات الشخصية إلى بناء مبدأ الثقة والعمل المشترك بين الجهات والأفراد فيما يتعلق بالتعامل مع البيانات الشخصية، بما يضفي الاستقرار على التعاملات المتعلقة بهـذا النوع من البيانات، ويحقق مستهدفات صناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات، وتستهدف الحملة جميع فئات المجتمع في المملكة، بمختلف مستوياتهم التعليمية وأجناسهم وأعمارهم علاوة على الجهات الحكومية والخاصة.