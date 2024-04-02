سدود الباحة تستقبل أكثر من 20 مليون م3 من مياه السيول

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استقبلت سدود منطقة الباحة خلال الأيام الماضية أكثر من 20 مليون متر مكعب من مياه السيول نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على معظم محافظات ومدن المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد مفتاح الزهراني، أن الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الباحة حالياً تتميز بغزارة معدل الهاطل المطري حيث سجلت محطات الرصد كمية وصلت إلى “121.6 ملم”، ونتيجة لذلك فقد كانت كميات السيول الواردة إلى 47 سداً بالمنطقة، حيث بلغت أكثر من 20 مليون متر مكعب فاض على إثرها 19 سداً.

وأكد المهندس الزهراني أن الفرع باشر فور هطول الأمطار في تطبيق خطط الطوارئ المعتمدة في هذه الحالات والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.