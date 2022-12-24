“سعود الطبية” تقدم عدداً من النصائح للوقاية من الأمراض المدرسية

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قدمت مدينة الملك سعود الطبية اليوم (السبت)، عدداً من النصائح لوقاية الأطفال من الأمراض في المدارس ومنها التهاب الأذن الوسطى.

وأكدت المدينة على أخذ لقاح الإنفلونزا قبل الموسم، والإكثار من شرب الماء والسوائل، وتغطية الفم والأنف عند السعال للوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد.

وأوضحت أن الوقاية من التهاب الأذن الوسطى تتطلب متابعة الحالة الصحية للطفل بشكل دوري حتى لا يتعرض لالتهابات متكررة، وكذلك عدم إهمال نزلات البرد.

ونصحت بغسل اليدين بالماء والصابون بعد استخدام دورة المياه، وقبل وبعد تناول الطعام، وبعد لمس الحيوانات مع التأكد من شرب المياه النظيفة والاهتمام بنظافة الطعام لمجابهة النزلات المعوية.