“سعود الطبية” توضح المقصود بحساسية الماء وأعراضها وكيفية تخفيفها

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بيّنت مدينة الملك سعود الطبية، أن حساسية الماء (الشرى المائي) هي نوع نادر من الارتكاريا المسببة لظهور الطفح الجلدي، موضحة أبرز أعراضها وكيفية تخفيفها.

وقالت المدينة إن هذه الأعراض تظهر بعد لمس الماء أو المطر أو الثلج أو العرق أو الدموع، وتشمل احمراراً للجلد على هيئة انتفاخات والشعور بالحرقان والحكة، وصعوبة البلع والتنفس وسماع صفير في الحالات الشديدة.

وأوصت لتخفيف الأعراض باستخدام مضادات الهستامين، أو بعض الكريمات والمراهم التي تعمل كطبقة عازلة بين الجلد والماء وتقلل نسبة التلامس كالفازلين، أو إضافة بيكربونات الصوديوم لماء الاستحمام أو استخدام مكملات بيتا ألانين، أو العلاج بالضوء أو استخدام دواء أوماليزوماب.