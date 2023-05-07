سعود بن عبدالله بن جلوي يستقبل طالبات فريق “دار الحنان” بتعليم جدة

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استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، طالبات فريق مدرسة دار الحنان الثانوية الأهلية بتعليم جدة بمناسبة حصولهن على بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس “بنات” في نسختها الأولى 2022 تحت شعار “جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل”، بحضور مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود، ومدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع وعدد من قيادات تعليم جدة.

وحققت مدرسة دار الحنان الثانوية الأهلية بتعليم جدة المركز الأول وكأس بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس “بنات” 2022 في نسخته الأولى الذي أقيم بمشاركة 16 مدرسة من مختلف مناطق المملكة.

وتهدف البطولة إلى اكتشاف المواهب الرياضية في المدارس بمختلف المراحل ورعايتها لتكون نواة للمنتخبات الوطنية، وتساعد على رفع الوعي بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية، وصقل مهارات المواهب، وتعزيز الثقة في الرياضة المدرسية للجميع.