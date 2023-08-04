سفارة المملكة بالنمسا تحذر السعوديين في سلوفينيا من الفيضانات

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حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في النمسا اليوم الجمعة المواطنين السعوديين من اضطرابات جوية في سلوفينيا، بعد مصرع 3 أشخاص، بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى الانهيارات الأرضية والفيضانات.

حيث قالت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر اليوم “نظرا لما تشهده جمهورية سلوفينيا من اضطرابات جوية، تأمل السفارة من المواطنين الكرام أهمية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر جراء امكانية حصول بعض الفيضانات، واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية، وفي الحالات الطارئة التواصل على الرقم 00436765029292 “.