سفارة المملكة بواشنطن: منع الحاخام أبراهام كوبر من الدخول إلى بوابة الدرعية لمخالفته “البروتوكول”

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أوضحت السفارة السعودية بواشنطن أن الحادث المؤسف المتعلق بمنع أحد أعضاء الوفد الزائر للمملكة (الحاخام أبراهام كوبر) من الدخول إلى بوابة الدرعية؛ كان نتيجة سوء فهم للبروتوكولات الداخلية.

وأكدت السفارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تصعيد الأمر إلى كبار المسؤولين بالمملكة، كما قامت السفيرة الأميرة ريما بنت بندر بالتحدث مع الحاخام كوبر، مؤكدةً تطلعها إلى الترحيب به مرة أخرى في المملكة.

وجاء بيان السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة رداً على إعلان وفد من اللجنة الأمريكية للحرية الدينية، أمس، قطع زيارة رسمية للسعودية بعدما طُلب من أحد أعضائه إزالة القلنسوة اليهودية التي كان يعتمرها.