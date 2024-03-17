سفارة المملكة في إيرلندا تقيم مأدبة إفطار للمواطنين السعوديين

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أقام نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا عبدالسلام بن عبدالله المشيطي، مأدبة إفطار رمضاني، للمواطنين السعوديين المقيمين في إيرلندا.

وهنأ المشيطي خلال المأدبة، الحضور بشهر رمضان، سائلاً الله أن يعيده على الجميع بالخير، مؤكداً أهمية عقد مثل هذه اللقاءات في مختلف المناسبات للتواصل مع أبنائنا في الخارج لتوفير أجواء تنقلهم إلى أحضان وطنهم.

حضر المأدبة، منسوبو السفارة، والملحقية الثقافية السعودية في دبلن، والطلاب السعوديون الدارسون في مختلف الجامعات الإيرلندية، وعدد من المواطنين السعوديين المقيمين في إيرلندا.