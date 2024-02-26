سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحتفل بيوم التأسيس

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أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمقرها بواشنطن احتفالاً بمناسبة يوم التأسيس بحضور سمو الأمير مصعب بن محمد بن فرحان نائب رئيس البعثة، نيابةً عن صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة.

وأكد سمو نائب رئيس البعثة في كلمة له خلال الحفل الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية وبوحدتها الوطنية وتلاحم شعبها مع قيادته الرشيدة، مؤكداً استمرارية مسيرة المملكة في تقدمها وازدهارها وقدرتها على القيام بمواكبة العصر والتقدم.

واشتمل الحفل على مجموعة متنوعة من الفعاليات الوطنية، تضمنت عروضاً مرئيةً تجسّد تاريخ تأسيس الدولة السعودية منذ ثلاثة قرون، بالإضافة إلى فقرات فنية ومسابقات أدبية متنوعة، واستعراض الألعاب القديمة، والعروض الشعبية والعرضة والأهازيج الوطنية والأبيات الشعريةواستعراض لركوب الخيل.

وشارك فيها منسوبو السفارة والملحقيات والمكاتب الفنية التابعة لها وعدد من المواطنين الدارسين وأسرهم ومرافقيهم بملابس وأزياء تعكس تنوع إرث المملكة الثقافي وأصالته، مبتهجين بمناسبة وطنية غالية على الجميع وتحمل تاريخاً مجيداً.

وأٌلقي في الاحتفال كلمات وقصائد معبرة عن الفرحة والسرور بذكرى عزيزة في قلب كل مواطن ومواطنة.

حضر الاحتفال الملحق العسكري اللواء طيران الركن سلمان بن عوض الحربي، والملحق الثقافي بالسفارة الدكتور فوزي بن عبدالغني بخاري، والملحق الصحي بالسفارة الدكتور عبدالعزيز العيسى، ومنسوبو السفارة ومكاتبها الفنية.