سفارة المملكة لدى كندا تقيم حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك

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أقامت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا آمال بنت يحيى المعلمي، حفل إفطار رمضاني، وذلك بمقر السفارة في أوتاوا، حضره عدد من نواب البرلمان الكندي، وسفراء الدول الإسلامية والعربية المعتمدين لدى كندا، ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية.

وفي مستهل اللقاء، رحبت السفيرة المعلمي بالضيوف، سائلةً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

وأشارت إلى أنه من المؤلم أن يمر شهر رمضان لهذا العام في ظل ما يعانيه الأشقاء في فلسطين، مؤكدةً مواقف المملكة الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية.

وأعرب الحضور عن الشكر لحكومة المملكة على ما تقدمه من خدمة للإسلام والمسلمين في كافة أنحاء المعمورة، متمنين للمملكة دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.