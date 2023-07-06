سفير الشباب العربي يؤكد ضرورة تضافر الجهود العربية لبناء عقول الشباب

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أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد بن عايض الهاجري ضرورة تضافر الجهود العربية لبناء عقول الشباب العربي، وتأهيله لمجابهة الأفكار المتطرفة والمغلوطة والعمل على حماية المجتمعات العربية من أي محاولات للنيل منها ومن شبابها، بكون أن الشباب العربي هم مستقبل هذه الأمة وحاضرها.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة يوم الشباب العربي الذي يوافق الخامس من يوليو من كل عام.

وثمن سفير الشباب العربي محمد الهاجري المبادرات الوطنية لدعم الشباب وفتح الحوار معهم بكل شفافية، منوهاً بأهمية البناء على تلك المبادرات لزيادة الوعي والولاء والانتماء ،وتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين الشباب في العديد من الأنشطة والفعاليات العربية.

ودعا السفير إلى ضرورة استمرار نهج المؤسسات العربية المعنية بالعمل على دمج الشباب وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والعمل على تحقيق طموحاتهم في مستقبل أفضل في ظل تزايد التحديات التي تواجههم، مشيراً إلى أهمية وجود رؤية شبابية عربية مشتركة لخلق جيل واع وقادر على مواكبة التحديات الراهنة واستثمار طاقاتهم للإسهام في بناء أوطانهم في المجالات كافة.