سفير المالديف لدى المملكة: رؤية 2030 هي أفضل ما سيحدث للسعودية (فيديو)

أكد محمد خليل، سفير جمهورية المالديف لدى المملكة، السعودية تتمتع بإرث تاريخي غني للغاية، ويجب على الجميع التعرف عليه ومشاهدته.

وأضاف سفير المالديف لدى المملكة، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة السعودية: “أعتقد أن رؤية 2030 هي أفضل ما سيحدث للسعودية، وذلك من بعد النفط، فقد كان النفط هو ما أوصل السعودية إلى هنا”.

وأكمل: “الآن، وبعد تأسيس رؤية 2030 وأهدفها التي تتمحور حول جذب كل أنحاء العالم والسياحة إلى المملكة، كما أن المملكة تتمتع بإرث تاريخي غني للغاية والذي يجب على الجميع التعرف عليه ومشاهدته”.

وأشار، أن حتى الآن ظل ذلك الإرث سِرًّا محفوظًا جيدًا، لذلك فإن الانفتاح بالشكل السليم سيساعدكم على في الوصول إلى تلك المكانة، لأن تكون المملكة من أكبر المقاصد، رؤية 2030 هي مشروع ضخم للغاية بحد ذاته “.

وأوضح:” أظن أننا نقدم إسهامات محدودة فيه للغاية، رغم أننا لا نتشارك بشكل مباشر أو نقوم بالتمويل، ولكن على الجانب الاستشاري نقدم الكثير من النصائح من المالديف حول المشروع “.

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