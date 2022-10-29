سفير الممكلة لدى الفلبين: لم نتلق أي بلاغ بتضرر أي مواطن سعودي من الفيضانات

كشف هشام القحطاني سفير المملكة لدى الفلبين، أن عدد السعوديين المقيمين في الفبلين بلغ عددهم 107 مواطن، يقيمون في مختلف أنحاء الفلبين.

فيضانات الفلبين

وأضاف هشام القحطاني، خلال مداخلة هاتفية له على قناة العربية، أن السفارة لم تتلقى أي بلاغات من الجالية السعودية المقيمة في الفلبين جراء الفيضانات الراهنة حاليا.

وتابع: أن السفارة جاهزة لتلقي أي بلاغات من قبل المواطنين السعوديين المقيمين في الفلبين وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة لهم.