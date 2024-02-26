سفير المملكة لدى الأردن يقيم مأدبة عشاء تكريماً لـ الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز

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أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، مساء الأحد، مأدبة عشاء، تكريماً لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، الذي يزور عمّان حالياً؛ لحضور لقاء مجلس العلاقات العربية والدولية بملك الأردن عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم.

حضر المأدبة، دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ودولة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، ودولة رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، ودولة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، وأمين عام جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى، ووزيري الخارجية الأردنيين الأسبقين مروان المعشر وناصر جودة، وعدد من كبار الشخصيات.