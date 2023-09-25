سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي سابقا: المملكة مساهم كبير في مكافحة الإرهاب وهي تنادي في كل المحافل بالتواصل ودعم العمل الدولي

أكد سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي سابقا “سعد العريفي”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تساهم بشكل كبير في حل جميع المشكلات على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن المملكة مساهم كبير وفعال في مكافحة الإرهاب، موضحا أنها تنادي دائما وفي كل المحافل التي تشارك فيها بالتواصل ودعم العمل الدولي.

وأشار إلى أن العالم يهتم اهتماما كبيرا بالقضايا العربية التي تنادي بها المملكة في كافة المحافل الدولية.