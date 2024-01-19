سفير تشاد لدى المملكة يشكر «البلسم»: ننتظركم في بلدنا ونرحب بكم في أفريقيا

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صرح سفير جمهورية تشاد لدى المملكة العربية السعودية حسن صالح القدم الجنيدي، بأن الزيارة الطبية المرتقبة لفريق جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، إلى تشاد لإجراء 50 عملية جراحية بالمجان في مجال المخ والأعصاب، وبإشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحظى بترحيب بالغ من المسؤولين في الحكومة التشادية، خاصة في قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين.

وأكيد سفير جمهورية تشاد لدى المملكة أن «البلسم» لها باع في العمل الإنساني الصادق بتقديم يد العون من أجل أنقاذ حياة المئات حول العالم بتقديم الرعاية لهم وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة للحفاظ على حياتهم، وهذا شيء عظيم وهدف نبيل.

وقال سفير جمهورية تشاد لدى المملكة: “نحن ممتنون جدا لكم وللمملكة قيادة وشعبا، والعمل الإنساني ليس بجديد على المملكة وشعبها المعطاء، ونؤكد موقفنا وصداقتنا وانفتاحنا الأخوي تجاه المملكة العربية السعودية، ونشيد بكل ما تقوم به”.

وأضاف سفير جمهورية تشاد لدى المملكة: “لقد جئنا إلى المملكة من أجل تطوير العلاقات الأخوية الصادقة في هذا المنوال، ونطمح إلى المزيد إن شاء الله لأهلكم في تشاد وأهلكم في أفريقيا، والمناطق التي في حاجة للأعمال الإنسانية وخاصة في مجال الطب”.

وأعرب سفير جمهورية تشاد لدى المملكة عن أمنياته في نجاح رحلة «البلسم» إلى جمهورية تشاد خلال الفترة من 20 إلى 28 يناير 2024، وتعافي كل من يتلقى العلاج ويخضع للعمليات الجراحية.

ووجه سفير جمهورية تشاد لدى المملكة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الخدمات الجبارة التي تقدمها المملكة للعالم بصفة عامة وأفريقيا بصفة خاصة.