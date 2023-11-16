سفير فلسطين لدى المملكة: منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد وبعد وقف إطلاق النار يبدأ الحوار مع من انشقوا

أكد السفير الفلسطيني لدى المملكة “باسم الآغا”، أن الشعب الفلسطيني لا يزال إلى اليوم صامدا في وجه الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من محاولات التنكيل الذي يتعرض لها.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، عبر قناة “الإخبارية”، أن وقف الحرب في قطا غزة مرهون بأمر أمريكي لإسرائيل.

وأوضح أن مواقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية هي موقف ثابتة لم تتغير على مر التاريخ.

وأفاد بأن مواقف الخارجية السعودية بشأن القضية الفلسطينية لها صدى دولي كبير، ويتم تقييمها وإعادة النظر فيها.

وأشار إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد، مؤكدا على أن الحوار سيبدأ مباشرة مع كافة الأطراف بعد وقف إطلاق النار.