“سفينة جلالة الملك حائل” تصل إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي

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استقبلت القوات البحرية اليوم، “سفينة جلالة الملك حائل” لدى وصولها لقاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي قادمة من مقر التصنيع في إسبانيا، حيث جرت مراسم استقبال رسمية، بحضور معالي رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي.

وفور وصول السفينة، صعد معالي رئيس أركان القوات البحرية على متنها، وتجوَّل على أقسامها، واطَّلع على ما تحتويه من تجهيزات حديثة وتقنيات متقدمة، قبل أن يدوّن كلمة في السجل التاريخي للسفينة.

والتقى معاليه، قائد السفينة وطاقمها، وأشاد بجهودهم أثناء مراحل التدريب في بلد التصنيع، متطلعًا للمزيد من الجهود مع زملائهم منسوبي القوات البحرية لحماية المصالح الإستراتيجية الحيوية للمملكة، ومواجهة جميع التحديات والتھدیدات بالمنطقة.

وبهذه المناسبة، ثمَّن معالي رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي الدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بشكل عام والقوات البحرية بشكل خاص، من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

يُذكر أن “سفينة جلالة الملك حائل” ثالث سفن “مشروع السروات”، المتضمن تصنيع وبناء خمس قطع بحرية بقدرات نوعية للتعامل مع مختلف المهام القتالية بقدرة وكفاءة عالية.