سقوط جسر مشاة في خميس مشيط.. والبلدية تكشف التفاصيل

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انشغل العديد من المواطنين خلال الساعات الماضية، بمقطع مصور لسقوط جسر مشاة على طريق الأمير سلطان في ‎خميس مشيط، وسط حالة استنفار من الجهات المختصة لإعادة الحركة المرورية.

وأكدت مصادر مطلعة أن معدات ثقيلة محمولة على شاحنة تسببت بسقوط الجسر، دون وجود خسائر بشرية وفق “العربية”.

بدورها أكدت بلدية خميس مشيط، في بيان مباشرتها صباح اليوم الاثنين، حادث سقوط جسر مشاة على طريق الأمير سلطان، بعد اصطدام معدة نقل ثقيلة محملة بـ(بوكلين) بشكل مخالف لأنظمة المرور وبارتفاع يتعدى الحد المسموح به (5.5 م)، ما أدى إلى سقوط الجزء الأيمن من الجسر دون وجود إصابات بشرية.

كما أوضحت أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل وفوري، حيث تم رفع الأنقاض وإزالة الجسر القائم بالكامل لتأثره بالاصطدام.