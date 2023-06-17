سكينة وخشوع تغشى أفئدة الحجيج في رحاب المسجد النبوي

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يحرص حجاج بيت الله الحرام على زيارة المسجد النبوي، للصلاة فيه، والتشرّف بالسّلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – يمضون أوقاتهم في رحابه، يكثرون من الذكر والصلوات، وتلاوة الآيات، تغشاهم الطمأنينة والسكينة، يرجون القبول والمغفرة من ربّ الأرض والسماوات.

عدسة “واس” جالت في أروقة وساحات المسجد النبوي اليوم ترصد مشهد ضيوف الرحمن جمعتهم هذه البقعة الطاهرة على اختلاف جنسياتهم وأعراقهم ولغاتهم وهم يرفعون أكفّهم إلى الباري جلّ في علاه بالدعاء، وتحيطهم رعاية وخدمات شاملة هيأتها مختلف الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة.