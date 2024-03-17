سلسلة انتصارات الهلال تستمر والاتحاد يكسب الفتح برباعية وتعادل سلبي في ديربي القصيم

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واصل فريق الهلال سلسلة انتصاراته في الدوري بعد تغلبه مساء أمس السبت على ضيفه ضمك بهدفين لهدف, في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض, ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وافتتح سالم الدوسري أهداف المباراة في الدقيقة 79, ورد ضمك بهدف التعادل عن طريق لاعبه الكرواتي أنتوليتش عند الدقيقة 86, قبل أن يحسم ميشائيل النتيجة لفريقه الهلال بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 90+3, لينجح الهلال في في استكمال سلسلة انتصاراته التاريخية، إلى 29 مباراة، ليدعم رقمه القياسي، بصفته صاحب أكبر سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم.

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 68 نقطة، ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري، بينما يأتي ضمك في المركز السابع، برصيد 34 نقطة.

وفي مواجهة أخرى حقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على مضيفه الفتح بـأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الفتح بالأحساء.

ووقع سالم النجدي لاعب الفتح على أول أهداف اللقاء في الدقيقة الخامسة، فيما رد عبد الرزاق حمد الله بهدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 39 من علامة الجزاء، وأضاف البرتغالي جوتا، الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 45+4، وجاء الهدف الثالث للاتحاد عن طريق أحمد الغامدي في الدقيقة 64، ليأتي الرد للفتح سريعًا بهدف تقليص الفارق عن طريق سعد الشرفة في الدقيقة 66، قبل أن يوسع حمد الله الفارق بتسجيله رابع أهداف الاتحاد في الدقيقة 74, لتنتهي المباراة بهذه النتيجة التي رفعت رصيد الاتحاد إلى النقطة 43 في المركز الرابع, فيما بقي الفتح في المركز التاسع بـ31 نقطة.

وفي ديربي القصيم خيم التعادل السلبي على مواجهة الرائد والتعاون في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

بهذا التعادل رفع التعاون رصيده إلى 40 نقطة، ليحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري، بينما يأتي الرائد في المركز الثالث عشر، برصيد 24 نقطة.