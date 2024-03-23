سلسلة فيفا الودية FIFA SERIES 2024 تواصل منافساتها في ثاني أيامها

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تواصلت مساء الجمعة، ثاني أيام منافسات سلسلة فيفا الودية FIFA SERIES 2024 “المشروع التجريبي” الذي تحتضنه المملكة للمرة الأولى، خلال فترة أيام الفيفا الدولية الحالية.

وأسفرت المباريات عن فوز منتخب برمودا على نظيره منتخب بروناي دار السلام بهدفين نظيفة وذلك على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في حين انتصر منتخب غينيا الاستوائية بهدفين دون مقابل على نظيره منتخب كمبوديا على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل.

وتستكمل الاثنين المقبل مجريات المنافسات حيث يواجه منتخب برمودا نظيره غينيا، في حين يلتقي منتخب جزر الرأس الأخضر نظيره غينيا الاستوائية.