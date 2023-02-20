سلطان عُمان يستقبل الرئيس السوري

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استقبل هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اليوم، الرئيس السُّوري بشار الأسد، الذي قام بزيارة عمل إلى السلطنة، في أول رحلة خارجية منذ الزلزال المدمر الذي شهدته سوريا قبل أسبوعين.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسميّة بقصر البركة، جدّد خلالها سلطان عُمان تعازيه ومواساته الصادقة للرئيس السوري في ضحايا الزلزال.

وأكد السلطان هيثم، خلال لقائه بالرئيس السوري، مواصلة بلاده دعم أشقائها لتجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.

من جانبه، عبّر الرئيس السوري عن بالغ شكره لسلطان عمان والشعب العُماني على تضامنهم ووقفتهم مع سوريا، معرباً عن تقديره لجهود الإغاثة العُمانية التي أسهمت في التخفيف من آثار الزلزال.

كما استعرضا، خلال الجلسة، مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن مُجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود الرامية لتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.