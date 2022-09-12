سمو أمير الرياض بالنيابة يتفقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة

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قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة بزيارة تفقدية لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، حيث كان في استقبال سموه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتجول سموه على أقسام الفرع التقى خلالها المنسوبين من مدراء الإدارات والموظفين والموظفات كما افتتح سموه المكاتب الإشرافية الخمسة التي نفذها الفرع في مدينة الرياض.

كما شاهد عرضاً مرئياً عن مشروع المكاتب الإشرافية بمدينة الرياض والخدمات التي تقدمها، واطلع على تقرير عن أعمال وبرامج فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض والمشاريع التي نفذها لخدمة بيوت الله ومرافقها ونشر الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال.

واستمع سموه إلى شرح عن صالة المتبرعين بالفرع لبناء المساجد وإشراف الوزارة على تنظيم التبرعات واستقبال المتبرعين الراغبين في شرف بناء المساجد والحصول على الأجر المترتب على ذلك، والصالة مجهزةً بأحدث أجهزة التقنيات لعرض المواقعِ الشاغرةِ للمتبرعين وتحوي مكاتبَ لممثلي الإدارات ذاتِ العلاقة لتسهيل الإجراءات وتسريعها،كما قام سموه بجولة في القسم النسائي بالفرع واستمع إلى شرح أعماله ومشاركته في تحقيق أهداف الوزارة.

وثمن معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الدعم والمساندة من إمارة الرياض في تنفيذ أعمال وبرامج فرع الوزارة حيث يشرف الفرع على 22 إدارة للمساجد والدعوة بالمحافظات التابعة للمنطقة و14 مكتباً إشرافياً بمراكز المحافظات، تنمية دور المساجد من خلال الندوات والمحاضرات والفعاليات بمدينة الرياض و23 محافطة تابعة لها المشاريع التقنية بالفرع واهمها.

وبين أنه في إطار مواكبة رؤية المملكة 2030 للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات الشؤون الإسلامية بالعاصمة الرياض فقد أنهى الفرع تجهيز 5 مراكز إشرافية في شمال وجنوب وغرب وشرق العاصمة وفي الوسط لتكون حلقة الوصل للمستفيدين ونقطة توزيع لمشرفي الخدمات ومراقبيها كي نترقي بالخدمات ونواكب التطلعات.

وفي ختام الزيارة تسلم سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة هدية تذكارية بهذه المناسبة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.