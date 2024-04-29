سمو ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، دولة السيد محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف بن سعيد المالكي.

ومن الجانب الباكستاني معالي وزير المالية محمد أورنجزيب، ومعالي وزير الإعلام والإذاعة عطا الله ترار، ومعالي وزير البترول مصدق مسعود مالك، ومعالي وزير التجارة جام كمال خان، ومعالي وزير الطاقة سردار عويس، ومساعد رئيس الوزراء الخاص السيد طارق فاطيمي وسفير باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد تجديد ممتاز.