سمو ولي العهد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، دولة السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الماليزية، وبحث آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويره، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم.

ومن الجانب الماليزي معالي وزير الخارجية حاجي محمد بن حاج حسن، ومعالي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة زافرول بن تنغكو عبدالعزيز، ونائب الأمين العام لوزارة الخارجية أحمد روزيان بن عبد غني، وسفير ماليزيا لدى المملكة وان الزيدي بن وان عبدالله ، وعدد من كبار المسؤولين.