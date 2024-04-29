سمو ولي العهد يستقبل وزير الخارجية البريطاني

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، معالي وزير الخارجية البريطاني السيد ديفيد كاميرون، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية، خاصة التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، والجهود الدولية المبذولة بشأنه.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ومن الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة بوزارة الخارجية السيد أحمد، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرومبتون، وعدد من كبار المسؤولين.