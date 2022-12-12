“سنابل الحديثة” توقع اتفاقية استراتيجية لتوريد 400 سيارة شيري برو لشركة لومي لتأجير السيارات

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أعلنت شركة سنابل الحديثة للسيارات إحدى شركات مجموعة محمد يوسف ناغي للسيارات ووكيل علامة شيري برو، عن توقيع اتفاقية مع شركة لومي لتأجير السيارات إحدى شركات مجموعة سيرا القابضة المساهمة العامة، تقوم بموجبها سنابل الحديثة بتوريد 400 سيارة من شيري إلى لومي لإستخدامها في أسطول سيارتها.

وتثبت “سنابل الحديثة للسيارات” عبر هذه الاتفاقية الهامة مع لومي، جدارتها كمورد استراتيجي في السوق السعودي ويؤكد مكانتها الرائدة في قطاع مبيعات السيارات وخصوصا لقطاع الاعمال.

وتستهدف لومي شركة تأجير السيارات في مجموعة سيرا عبر هذه الاتفاقية تنويع عروضها بشكل أكبر، لتحقيق أفضل الخدمات لعملائها ، وذلك استمرارا لمسار النمو الذي بدأته شركة لومي خلال السنوات الثلاث الماضية.

من جهته أكد السيد/ عبد الله المدهون، مدير عام شركة سنابل الحديثة للسيارات، إحدى شركات محمد يوسف ناغي، أن توقيع اتفاقية بهذا الحجم مع شركة لومي لتأجير السيارات، يعد إنجاز هام، يُضاف إلى قائمة الإنجازات التي تحققها الشركة من خلال شراكتها مع شركة شيري العالمية، لافتًا أن هذا التعاون هو امتداد لنجاح شركة سنابل في تعزيز العلاقة المميزة مع عملائها في قطاع الاعمال إضافة الى جدارة سيارات شيري برو والتي تتمتع بمواصفات حققت لها الصدارة في سوق السيارات .

وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة السيد تشين للمملكة ولقائه بمسؤولي شركة سنابل والشركة الأم – شركة محمد يوسف ناغي، تقديراً للجهود التي بذلت خلال العام المنصرم لتعزيز حضور سيارات شيري، إضافة إلى كونها فرصة هامة للوقوف على أهم احتياجات وتوجهات السوق السعودي. هذا وقد ثمّن السيد/ تشين، نائب الرئيس لشركة شيري، هذه الاتفاقية التي وصفها بالاستراتيجية في مسيرة شيري برو، التي تثبت يوميا مكانتها لدى الجمهور الواسع من المستهلكين في قطاع السيارات في المملكة.

وقد جمعت شركتي سنابل وشيري رؤية طموحة لطرح علامة تجارية تتميز على الطرقات بجمالها وتفردها، وذلك لتحسين حياة المجتمع وتغيير نظرته نحو الأفضل.