“سناب شات” تتيح تقييد استخدام القاصرين لروبوت الدردشة

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أتاحت منصة “سناب شات” ضوابط أبوية جديدة تسمح للآباء بتقييد تفاعل القاصرين مع روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي My AI.

وتسمح التغييرات التي قدمتها المنصة، للآباء بمشاهدة إعدادات خصوصية القاصرين، وبوصول سهل إلى مركز العائلة، وهو المكان الخاص بالرقابة الأبوية، حيث بات بإمكان الآباء الآن منع My AI من الرد على محادثات القاصرين.

وقالت المنصة إن ميزة التقييد الجديدة تعتمد على الحواجز الحالية لروبوت الدردشة، ويشمل ذلك الحماية من الاستجابات غير المناسبة أو الضارة، وقيود الاستخدام المؤقتة إذا أساء مستخدمو المنصة استخدام الخدمة بشكل متكرر.

وبموجب الضوابط الجديدة بإمكان الآباء الآن رؤية إعدادات السلامة والخصوصية، ومعرفة إذا كان القاصر قادرًا على نشر قصته لأصدقائه أو لمجموعة صغيرة من المستخدمين المختارين، إلى جانب معرفة من يمكنه الاتصال بالقاصر عبر التطبيق، كما يمكن معرفة ما إذا كان القاصر ينشر موقعه لأصدقائه عبر خريطة سناب شات.

وجاءت ضوابط الرقابة الأبوية الجديدة بعدما واجهت المنصة انتقادات بسبب إطلاقها روبوت الدردشة دون توفير مزايا مناسبة لتحديد العمر؛ إذ تبين أنه يتحدث مع القاصرين بخصوص موضوعات مثيرة للجدل.