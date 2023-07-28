سواحل الغربية بشواطئها الساحرة “الوجهة الأولى” لسياح المنطقة

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جذبت سواحل المنطقة الغربية بتضاريسها البحرية المتنوعة وطبيعة شواطئها الساحرة أهالي المنطقة والمقيمين وزوارها من داخل المملكة وخارجها، حيث أصبحت المقصد الأول والوجهة الرئيسية للزوار بمختلف الشرائح والأعمار.

وواكبت “واس” في لقطات فوتوغرافية الأجواء الممتعة والمشاهد المتنوعة للحظات ملامسة الأمواج لرمالها الذهبية ولحظات غروب الشمس في مياه سواحلها الخلابة، كما رصدت في صورة جمالية اجتماع الأهالي والزوار للاستمتاع بطبيعة الساحل الذي يمنح زواره الهدوء والاسترخاء ويوفر لهم كل وسائل والترفيه المتنوعة.

وتعد شواطئ الساحل الغربي من أكثر شواطئ البحر صفاءً وجمالاً مما يجعلها عامل جذب سياحي خاصة لهواة صيد الأسماك ومحبي الرياضات البحرية.